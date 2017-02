VG Notícias

Policiais da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz), estiveram na manhã desta sexta-feira (03.02) na Prefeitura de Várzea Grande para intimar servidores públicos para depor sobre suposto recebimento de propina por parte de agentes de tributos municipais.

De acordo com fontes do VG Notícias, sete servidores da Receita Fazendária e ainda da Administração foram intimados. Conforme o VG Notícias já havia antecipado, as investigações iniciaram quando a Prefeitura Municipal realizou a migração do sistema web para o gerenciamento dos tributos municipais (ISS, IPTU, ITBI e outras taxas). Na época saiu a empresa Nota Control e assumiu a empresa Staff Sistema.

Assim que assumiu, a empresa Staff Sistema realizou um backup no sistema tributário do município, detectando que haviam irregularidades. Servidores estariam recebendo propina para dar “baixa” em tributos.

O então secretário municipal de Gestão Fazendária, César Miranda, em conjunto com a prefeita Lucimar Campos (DEM), encaminhou ao Ministério Público Estadual (MPE) e Delegacia Fazendária a denúncia do suposto esquema de propina.

Na manhã de hoje, policiais da Defaz estiveram na Secretaria de Gestão Fazendária intimando servidores para depor, porém, alguns teriam deixado a Prefeitura sem assinar o documento.

Até o momento não se tem informações de prisões.

A assessoria da Polícia Civil disse que as investigações estão sob sigilo e não serão repassadas informações sobre o caso.

