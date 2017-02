Reprodução Google Dados do 2º Comando Regional de VG aponta redução na criminalidade no município

Dados divulgados pelo 2º Comando Regional de Várzea Grande aponta que houve queda em atos criminosos, como por exemplo, roubo à pessoa, em residência, de estabelecimentos e veículos.

Conforme o 2º Comando, o tipo de crime que mais reduziu foi o roubo à pessoa. Em Várzea Grande, 262 pessoas foram roubadas em janeiro de 2016. No mesmo período deste ano, houve 153 roubos, o que representa uma queda de 58%.

A Regional ainda fechou o primeiro mês deste ano com 51 roubos de automóveis e motocicletas, enquanto no ano passado foram registrados 79, uma queda de 64%. Essa diminuição foi registrada nos bairros Jardim Glória, Centro, Nova Várzea Grande, Jardim Marajoara, Mapim, Costa Verde, Jardim Eldorado, Ipase, Jardim dos Estados e São Mateus.

Desde o começo do ano, o município vem recebendo uma atenção especial em decorrência do alarmante índice de violência na região. O 4º Batalhão da Polícia Militar realiza operações como, Operação Asfixia, que realiza fechamentos de ruas de bairros, blitz, prisões e detenção de pessoas envolvidas com o crime e fiscalização. Tais medidas resultaram na queda dos números.

O policiamento na região várzea-grandense foi reforçado, com o aumento do efetivo de policiais na rua, principalmente nos bairros com mais registros de ocorrência. (Com Gcom).