O corpo de Jeisson André dos Santos Schmoeller, 26 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (03.03), flutuando às margens da Lagoa Trevisan, em Várzea Grande.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Marcelo, quando a equipe de bombeiros chegou ao local, por volta das 07h30min, o corpo já estava às margens da Lagoa. Ainda segundo o tenente, a equipe de bombeiros estava aguardando a chegada de peritos do Instituto Médico Legal (IML), para que o corpo seja levado para exame de necropsia.

Jeisson estava com amigo, Jhan Carlos Resmini, filho do proprietário da churrascaria Concórdia, em Várzea Grande. Os dois estavam andando de jet ski, quando perderam o controle do equipamento, que virou e Jeisson desapareceu nas águas.

Os dois, segundo os bombeiros, estavam sem colete salva-vidas. Porém, o amigo sabia nadar e conseguiu se salvar.

De acordo com a irmã da vítima, Juliana Schmoeller, o amigo fugiu do local dirigindo e mal tentou socorrê-lo. “Isso é omissão de socorro. Inconformada”, afirmou em sua página no Facebook.