Redação VG Notícias com PJC/MT

Eder Marcelo de Oliveira Silva, conhecido como “Gordinho”, foi preso na manhã desta quinta-feira (02.03) em cumprimento mandado de prisão. Ele estava foragido da Justiça após ser condenado a mais de 17 anos de prisão, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, em 2012, o suspeito foi preso na operação “Cara Nova”, por participar de um roubo em Tapurah (a 433 km de Cuiabá) e também por envolvimento com o comércio de entorpecente na região.

Conforme a PJC, o juízo da Comarca de Tapurah o condenou por participação no roubo e também por tráfico de drogas.

O homem ficou recolhido na Cadeia Pública de Sorriso (a 420 km de Cuiabá), no entanto, foi colocado em liberdade por um equívoco. Na ocasião, Eder recebeu alvará de soltura referente a um determinado processo, mas contra ele havia outros dois mandados de prisão que estavam em vigor.

Desde então seguia foragido, até que a Polinter, com apoio da Diretoria de Inteligência, conseguiu levantar o paradeiro do investigado, que estava residindo no bairro São Matheus, em Várzea Grande.

Com base nas informações apuradas, Eder foi preso na manhã de hoje quando chegava ao local de trabalho, uma empresa, na avenida Fernando Corrêa da Costa, na Capital. Depois de ser notificado da ordem de prisão, o acusado foi levado para a Gerência Estadual de Polinter, para trâmite de cumprimento aos mandados judiciais, e posteriormente, encaminhado para uma unidade prisional, à disposição da Justiça.