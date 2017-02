A Polícia Militar foi acionada via Ciosp, por volta das 21 horas desse domingo (12.02), no Bairro Hélio Ponce, em Várzea Grande, informando que uma mulher estava trancada em uma borracharia pedindo socorro.

Uma Guarnição da PM foi até o local e constatou que a vítima estava trancada no interior do estabelecimento com um bebê de três meses, apos ter sofrido violência doméstica. A PM teve que romper o cadeado da porta para libertar a mulher e o bebê. A vítima fooi conduzida a Delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

Conforme a PM, a mulher foi agredida pelo companheiro que até o momento não foi localizado pela polícia. O nome da vítima foi presevado pela polícia.