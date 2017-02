Um homem identificado como P.R.M., 26 anos, foi preso nesse domingo (05.02) na BR-364, saída de Cuiabá, conduzindo um carro roubado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi abordado no posto da PRF, e logo os policiais notaram que o motorista estava dirigindo com uma lata de cerveja na mão.

Após o flagrante, os policiais solicitaram que o condutor apresentasse a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), porém, o mesmo disse que não possuía o documento e nem do carro. Diante disso, o homem recebeu voz de prisão.

Segundo a PRF, ao checar o veículo foi constatado que o mesmo tinha sido roubado em janeiro e que estava com as placas adulteradas.

Aos policiais, o motorista alegou que ele tinha alugado o carro no interior de Goiás e que estava pagando R$ 50,00 pelas diárias.

O homem foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre a procedência do carro.