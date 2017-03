VG Notícias

Um assaltante tentou roubar agora a pouco (13h10min desta sexta-feira) a agência do Sicoob anexo ao Fórum da Comarca de Várzea Grande.

De acordo com informações de um segurança do Sicoob, o homem, aparentando ter 30 anos, entrou na agência usando uma farda antiga da Polícia Militar, roubou a arma do vigia, e em seguida fugiu a pé do local.

Um policial militar, que faz a segurança do Fórum, percebeu a fuga do suspeito e tentou abordá-lo. No entanto, o criminoso sacou uma arma e efetuou um disparo na direção do militar.

Conforme funcionários de posto de gasolina que fica próximo ao Fórum, a bala atingiu uma motocicleta que estava parada no estabelecimento. O dono da moto não sofreu lesão.

Após atirar no policial, o suspeito fugiu em direção da avenida Alzira Santana. Populares informaram que na fuga o homem entrou em um veículo de cor preta.

Neste momento guarnições da Polícia Militar realizam rondas pela região da avenida Alzira Santana em busca do suspeito. Câmeras de segurança da agência e do posto de gasolina serão recolhidas para identificar o suspeito.