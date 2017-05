Reprodução Casal gay agredido tem caso acompanhado pelo GECCH

O Grupo Estadual Combate aos Crimes de Homofobia (GECCH ) que representa a força LGBT junto no Estado e na Segurança Pública, acompanha caso de casal gay agredido em Cuiabá.

O casal Gabriel Araújo, 28 anos, e Vinicyus Andrade, 22, sofreram violência no dia 6 de maio, em uma lanchonete na região da avenida Beira Rio.

Segundo os rapazes que não escondem o relacionamento, a violência ocorreu quando o casal decidiu irem lanchar na lanchonete, antes de retornarem para casa, conforme relato da vitima, ao descer da moto, Vinicyus foi surpreendido com socos e pontapés por um homem que também chegava no local.

“Eu desci da moto na frente e fui caminhando em direção ao balcão para fazer o pedido, quando ele alcançou o Gabriel. Não fazia um minuto que havíamos chegado ao local. Não sei quem é essa pessoa e nem por que ela fez isso. Estamos com medo”, disse.

Na lanchonete, segundo Gabriel, eles não receberam ajuda e ainda foram expulsos do estabelecimento após a agressão.

“Um rapaz que trabalhava lá veio até nós e falou para gente sair dali e ligar para a polícia em outro lugar por que ele não queria confusão. Sequer nos ofereceu uma cadeira ou um copo de água”, contou o jovem.

Os dois jovens são estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), entre amigos e na faculdade afirmam nunca terem sofrido qualquer tipo de retaliação por conta da orientação sexual.

Conforme GECCH, cinco dias após os rapazes foram recebidos pela equipe especial, para apurar as informações e garantir o apoio no acompanhamento dos fatos. O secretário do GECCH, major PM Ricardo Bueno, fez questão de ressaltar o comprometimento do grupo com o ocorrido. “Independentemente da orientação sexual, são todos cidadãos que integram a nossa sociedade e merecem a garantia de seus direitos. Não podemos permitir que casos como estes passem despercebidos. O GECCH representa a força LGBT junto no Estado e na Segurança Pública. Vamos acompanhar este caso e prestar o suporte a esses jovens que estão visivelmente abalados”, disse.

O grupo especial pretende auxiliar na apuração com o levantamento de mais informação e com as imagens das câmeras de monitoramento. A ocorrência segue sob investigação na Polícia Judiciária Civil (PJC).

“Todo conteúdo que conseguirmos será encaminhado à PJC para que seja anexado ao processo de investigação. Assim, pretendemos contribuir com a resolução deste caso e chegar ao autor desta ação criminosa. É lamentável que em meio a tanto desenvolvimento ainda temos que lidar com o preconceito. É preciso que as pessoas registrem as ocorrências por crimes de homofobia. Muitas ainda têm medo, e casos como estes passam despercebidos, deixando os autores impunes e a sociedade LGBT fragilizada”, acrescentou o secretário.

Combate à homofobia

No dia 17 de maio é comemorado o ‘Dia Internacional de Luta contra a Homofobia’, o Grupo Estadual de Combate aos Crimes de Homofobia (GECCH/Sesp) inicia nesta data uma campanha de conscientização dos direitos LGBT e conscientização do respeito à dignidade. Assinada este ano com a frase: “Vocês não estão sozinhos”, a proposta vem com o objetivo de externar o apoio da Segurança Pública nos casos de violência e repressão aos direitos do cidadão.

GECCH

O Grupo Estadual de Combate aos Crimes de Homofobia (GECCH) foi criado pelo Decreto nº 547/2016, e está vinculado a Secretaria de Estado de Segurança Pública.

É um grupo colegiado que se reúne para discussão e desenvolvimento de Políticas Públicas, diversos órgão comprometidos com a causa em Mato Grosso.

Informações Sesp-MT