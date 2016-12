O casal Solange Cristina Leite de Oliveira, 26 anos, e Jelysson Arruda Gomes, de 22 anos, foram presos em flagrante na madrugada desta quinta-feira (22.12) após arrombar e tentar furtar produtos de uma loja de calçados, na avenida Alzira Santana, no centro de Várzea Grande.

De acordo com o 4°BPM, um vigilante, que trabalha em uma loja próxima ao local do furto, acionou a polícia informando ter ouvido um barulho saindo de dentro do estabelecimento. Os policiais foram até o local e encontraram os suspeitos dentro da loja.

Conforme a Polícia, com o casal foram encontrados 18 pares de calçados, uma máquina de cartão de crédito e uma pequena quantia em dinheiro.

Eles foram presos e conduzidos para a Central de Flagrantes.