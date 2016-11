PJC/MT

Três pessoas, entre elas uma adolescente, envolvidas com o tráfico de drogas foram detidas em uma ação conjunta da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, realizada na noite de quarta-feira (23.11), em Novo São Joaquim (483 km a Leste).

O casal, Fernando Souza Silva, 18 anos, e Fernanda Pereira de Oliveira Moura, 19 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. A adolescente de 16 anos, responderá pelo ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes.

As ações aconteceram por volta das 23 horas após os policiais receberem informações de que duas casas na cidade estavam sendo utilizadas para o comércio e consumo de entorpecentes. Após vigilância da casa de Fernando, policiais abordaram o suspeito no momento em que ele chegava a residência.

Com o traficante, os policiais encontraram uma porção de maconha escondida dentro do bolso. Questionado, Fernando confessou que havia mais drogas na casa, sendo encontrado, no local, uma bolsa com 52 tabletes pequenos e médios de maconha já embalados para venda.

Na casa, policiais encontraram com a namorada do traficante, Fernanda, que confessou que havia buscado a droga recentemente na cidade de Barra do Garças. Diante do flagrante, o casal foi conduzido a Delegacia e autuado em flagrante.

Em continuidade as diligências, outra equipe se deslocou até a residência da menor. Durante a vigilância do local, policiais constataram uma grande movimentação de usuários. Com a certeza que o local funcionava como ponto de venda de drogas, policiais decidiram entrar na casa.

Em buscas na casa, os policiais encontraram um tablete e um invólucro de maconha, R$ 187,25, em notas trocadas, característico da atividade do tráfico de drogas, além de aparelhos de celulares possivelmente entregue por usuários em troca de drogas.

A adolescente foi encaminhada para Delegacia de Novo São Joaquim e responderá pelo ato infracional de tráfico de entorpecentes.