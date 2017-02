Reprodução/PRF

O casal Iraci dos Santos, 62 anos e Raimundo dos Santos, 72, morreu na tarde de ontem (23.02) em uma colisão com um caminhão na BR 158, no município de Ribeirão Cascalheira (890 km de Cuiabá).

De acordo com a Rota do Oeste, que administra a rodovia, o casal estava em uma caminhonete Blazer com placa do município quando colidiu a lateral com um caminhão com placa de Cachoeira do Sul (RS).

O casal que é proprietário de uma funerária no município morreu no local. O motorista do caminhão teve ferimentos leves.

O caso será investigado.