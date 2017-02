Deletran

A garupa Ana Caroline Aguiar, 29 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (02.02) após a motocicleta Biz conduzida por um amigo ser fechada por um veículo na avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá.

De acordo com o delegado Jefferson Dias, da Delegacia Especializada dos Delitos de Trânsito (Deletran), o condutor da motocicleta contou que seguia em frente ao supermercado Fort Atacadista, quando um veículo Kadett bateu em sua traseira. Ele perdeu o controle e a vítima caiu embaixo do eixo de um caminhão. Ela morreu no local.

O condutor, Ruan Miguel Leite, 19, trabalha como mecânico com o esposo de Caroline e a levava para casa, a pedido do amigo.

O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro. O caso será investigado pela Polícia Civil.