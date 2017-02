Reprodução

Uma carreta carregada de soja colidiu na manhã desta terça-feira (14.02) com um veículo no km 573 na BR 163, em Nova Mutum (195 km de Cuiabá).

Segundo informações da Rota do Oeste, a carreta tombou e derrubou a soja na pista. Os dois condutores dos veículos foram encaminhados ao hospital no município, com ferimtos leves.

Dois guinchos pesados, um guincho leve, uma ambulância e duas viaturas de inspeção foram enviadas pela Rota.

A pista ficou interditada nos dois sentidos até ás 10h30.