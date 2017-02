Câmera de segurança de uma casa no bairro Cohab Canelas, em Várzea Grande, registrou na manhã desta segunda-feira (20.02), uma mulher sendo assaltada.

De acordo com as imagens, a mulher estava na calçada aparentemente esperando alguém quando um carro, modelo Celta de cor preta, se aproxima dela e em seguia um homem desce do carro (do lado do passageiro) e com violência arranca a bolsa da vítima. Após o roubo, o suspeito e o comparsa (que conduzia o carro) fogem.

É possível ver nas imagens que a vítima ao perceber que seria roubada tentou correr para dentro da casa, mas foi alcançada pelo ladrão ocorrendo na sequência o roubo.

Segundo informações, o criminoso levou a bolsa da mulher no qual estava documentos, celular e dinheiro (valor não informado).

A Polícia Militar informou ao VG Notícias que não atendeu nenhuma ocorrência de roubo na manhã de hoje no bairro Cohab Canelas.

">