A morte de um adolescente de 17 anos, em Várzea Grande por causa de uma pipa chamou atenção e chocou os moradores do município na ultima sexta-feira (09.02). Contudo, segundo levantamento da Secretaria de Segurança Pública (SESP), as mortes por motivos fúteis são muitos comuns e lideram o ranking em Mato Grosso.

“Apesar da grande redução de homicídios em Mato Grosso nos últimos dois anos consecutivos, 4% em 2016 e 13% em 2015, as principais causas para as mortes ainda são motivos banais, conforme estudo da Secretaria Nacional de Segurança Pública realizado no ano de 201”, comentou o secretário, Rogers Jarbas.

Ainda conforme a Secretaria, a arma de fogo é o principal instrumento utilizado nas mortes. Em Várzea Grande, 75% das mortes são com armas de fogo, 13% com armas brancas e 10% com uso de objetos contundentes.

E mais, as armas de fogo utilizadas para matar também são instrumento para roubos e outros delitos graves, o que levou as forças de segurança a priorizarem a apreensão, que já atingiu a marca de mais de quatro mil armas em 2016.

Pipa: Daniel Guerreiro, 17, foi morto em sua residência no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande, após discussão relacionada a uma pipa. De acordo com informações da Guarda Municipal, por volta das 19 horas, uma pipa teria caído no quintal da casa da vítima. Um dos suspeitos invadiu a residência para recuperar a pipa e houve desentendimento com os moradores.

Após a briga, o suspeito voltou ao local acompanhado de três amigos. O irmão do adolescente contou que Daniel foi segurado, enquanto os outros cometiam as agressões. Eles espancaram a vítima, e o adolescente o esfaqueou.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.