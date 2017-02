Reprodução

A pequena Kemily, de 11 meses, está agressiva e traumatizada, após ter sido mordida no Berçário e Hotelzinho Donabhel, em Rondonópolis (215 km de Cuiabá).

O caso foi registrado na última segunda-feira (30.01). Ela foi encaminhada ao hospital com diversos hematomas de mordidas pelo corpo, arranhões e machucados.

Segundo o pai do bebê, José Cícero, 39 anos, a menor ficou internada até terça-feira (31), mas teve que retornar ao hospital no dia seguinte com o corpo inchado e febre.

“Ontem fomos para casa, mas os machucados começaram a inchar e ela teve febre. Ela está com o olho inchado, está assustada e agressiva. Não deixa ninguém chegar perto, só à mãe. Por causa dos hematomas no rosto, ela não consegue comer. A trouxemos novamente para o hospital e agora ela está tomando medicamento para dor e fazendo inalação. Ela está visivelmente traumatizada”, contou o pai a revista Crescer.

A família registrou boletim de ocorrência e foi encaminhada ao Conselho Tutelar municipal. Kemily passou por exame de corpo delito. “O médico que fez o exame constatou que foi uma agressão física, que ela foi praticamente torturada”, diz o pai.

Á imprensa, a creche relatou que a cuidadora deixou Kemily por alguns minutos sozinha, e quando retornou, outra criança de dois anos estava em cima dela.

“Achamos improvável que uma criança de 2 anos tenha feito tudo isso, sem contar que as marcas de mordida na minha filha mostram uma arcada dentária completa, muito avançada para uma criança de 2 anos. Ainda estamos aguardando o resultado do inquérito, que deve sair em 30 dias. Ela pode até não ter sido espancada por um funcionário, mas, se foi uma criança, ela tem mais de 2 anos. De qualquer maneira, a creche é responsável pelo que fez com a minha filha. É irresponsável deixar uma criança sozinha”

O caso é investigado pela Polícia Civil. (Com Crescer).