Um bebê de um e ano e 11 meses foi levado ao Pronto-Socorro de Várzea Grande na última sexta-feira (10.02) com lesões na clavícula e no fêmur, e um corte profundo no queixo.

Ele foi encaminhado pela mãe e pelo padrasto. De acordo com informações, a médica que realizou o atendimento na unidade acionou a Guarda Municipal, por suspeitas de maus tratos.

Com estado grave, o bebê foi transferido na madrugada de sábado (11) para a Santa Casa de Misericórdia, em Cuiabá.

Conforme o Conselho Tutelar, o casal já tem queixas de maus tratos e estão proibidos de se aproximarem da menor.

“Primeiro vamos rezar para que ela sobreviva. Mas, depois, vamos pegar um termo com o juiz e colocar o bebê em uma instituição. A mãe e o padrasto não terão mais acesso ao bebê. Isso o conselho pode garantir”, contou a conselheira Neila Campos.