Redação/VG Notícias com PJC/MT

Kelven Silva de Oliveira Arruda, 21 anos, e Jhonathan Frank de Carvalho Prado, 23 anos, foram detidos em Cuiabá acusados de roubarem nove funcionários do Instituto Lions de Visão, no bairro CPA I.

Os acusados foram presos no bairro Campo Velho e com eles recuperados alguns produtos do roubo como celulares, óculos e um carregador.

Segundo a Polícia, Kelven tem passagem por tráfico de drogas e homicídio. Ele é amigo de Jhonathan e ambos foram reconhecidos pelas vítimas.

O assalto aconteceu na quarta-feira (24.08), quando uma funcionária abria o Instituto, e foi rendida por duas pessoas, uma delas armadas. Os bandidos chegaram rendendo a funcionária e mais outros colegas de trabalho, ordenado que todos deitassem ao chão, enquanto reviraram todo o Instituto a procura de dinheiro e joias. Eles saíram do local levando pertences como celulares, alianças, anéis e correntes de ouro, carteiras e bolsas com documentos pessoais dos funcionários.

Os dois presos foram autuados por roubo e encaminhados à audiência de custódia.