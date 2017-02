PJC/MT

Jodewilson Ferreira da Silva, 28 anos, conhecido como “Bodão”, apontado como um dos criminosos que atua na linha de frente do roubo de cargas no Estado, foi preso em flagrante nessa segunda-feira (20.02), em Várzea Grande, por receptação e adulteração de sinal identificador.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi surpreendido pelos policiais civis no bairro Asa Bela, em Várzea Grande, quando dirigia um veículo Hyundai HB20, cor branca.

Denunciado inicialmente como automóvel “clonado/dublê”, a checagem veicular apontou que o carro constava com registro ativo de roubo, ocorrido em 16 de julho do ano passado, no estacionamento de um supermercado localizado no bairro do Porto, na Capital.

Na ocasião a proprietária do veículo, juntamente com sua sogra, foi rendida e obrigada a seguir com os criminosos no veículo até a cidade de Várzea Grande. As duas mulheres foram abandonadas em uma estrada próxima a uma empresa de produção alimentícia.

Histórico no crime - Na delegacia, Jodewilson alegou ter emprestado o veículo de um homem (já identificado) e que desconhecia a procedência ilegal do automóvel.

De acordo com o delegado titular da DERRFVA, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, o autuado é um antigo investigado pela unidade policial e apontado como um dos líderes do roubo de cargas em todo o Estado de Mato Grosso. “A prisão de Jodewilson é relevante porque tira de circulação um dos criminosos mais atuantes do Estado”.

Contra o criminoso havia mandado de prisão em aberto pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Conduzido à delegacia, Jodewilson foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, pelo delegado adjunto da DERRFVA, Adriano Henrique Sanches Santos.

Também foi dado cumprimento a ordem judicial de prisão do suspeito que foi encaminhado à unidade prisional, onde ficará à disposição do Judiciário.