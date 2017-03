GM

Um assaltante, que não teve o nome divulgado, foi atingido por um disparo no rosto e no tórax na manhã desta segunda-feira (06.03) por um sargento da Polícia Militar no bairro Costa Verde, em Várzea Grande.

Segundo informações da Guarda Municipal, o criminoso e três comparsas tentavam assaltar uma senhora, proprietária de um veículo Sandero no linhão de energia, localizado no bairro.

Ao avistar a ocorrência, o sargento surpreendeu os assaltantes. Um dos suspeitos o ameaçou com um facão, e foi atingido pelo disparo no rosto.

Ainda segundo a GM, os três fugiram e deixaram o comparsa baleado em frente a Escola Estadual Fernando Leite, na avenida Alzira Santana, nas proximidades do Pronto-Socorro Municipal.

Ele foi encaminhado a Unidade de Saúde, e de acordo com a assessoria do PS, ele esta sendo submetido a uma tomografia no centro cirúrgico e passará por cirurgia. Os médicos plantonistas informaram que o estado de saúde dele é grave.

Já o PM foi encaminhado com ferimentos leves para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Várzea Grande.