O delegado da Polícia Civil, José Eduardo Sampaio de Alencar, 51 anos, e a sua esposa, Juliana Cláudia Ferreira, 30 anos, foram encaminhados à Delegacia após uma briga entre o casal na madrugada desta quinta-feira (29.12).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 02h00 da madrugada, o delegado e sua esposa teriam iniciado uma discussão no apartamento em que residem, no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. O motivo da briga seria ciúme.

Conforme a PM, Juliana disse que foi agredida pelo delegado, e em seguida trancou-se no quarto e usando a arma funcional do marido, uma pistola ponto 40, realizou um disparo pela janela do prédio.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O delegado e a sua esposa, cada um em seu veículo, foram com os policiais até à Central de Flagrantes da Capital, onde foi lavrado a ocorrência por disparo de arma de fogo e lesão corporal. Ambos foram ouvidos pelo delegado plantonista e liberados.