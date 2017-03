Reprodução Fuzileiro naval é assaltado em VG e leva tiro no peito

José Barbosa, 57 anos, fuzileiro naval de Campo Grande (MS), reage ao assalto e é baleado no peito, por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira (02.03), no bairro Nova Esperança, em Várzea Grande. Hospedado na casa de uma cunhada, o fuzileiro estava em Cuiabá desde o último sábado (25.02), quando veio para comemorar o aniversário de 94 anos de seu pai.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO), Barbosa estava colocando as malas no carro, quando teria sido abrodado e rendido por dois homens, um deles armado. Os assaltantes levaram o fuzileiro para dentro da residência fazendo as demais vítimas se calarem.

O fuzileiro reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com o ladrão, que deu um tiro no peito dele. Já baleado, Barbosa ainda segurou a mão do bandido do lado em que ele portava a arma e houve um segundo disparo, que não acertou ninguém. Na fuga, os bandidos levaram um anel e uma corrente de ouro de uma das vítimas.

José Barbosa foi socorrido pelos vizinhos e está internado no Hospital São Mateus, em Cuiabá, mas não há informação sobre a cirurgia para retirada da bala alojada no peito.

A Polícia Militar fez rondas nas imediações da residência onde o assalto ocorreu mas até o momento não capturou os bandidos. Segundo descrição das vítimas, os suspeitos são magros, pardos, um deles vestia bermuda xadrez, camiseta e boné vermelho.