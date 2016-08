Sete homens e uma mulher foram presos nessa segunda-feira (29.08), em Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá). O trabalho da equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) e 2ª Delegacia de Polícia do município resultou na apreensão de duas armas de fogo, munições e drogas. Dois homens conseguiram escapar do cerco policial.

Rogério Mateus Souza Ribeiro, 19 anos, Lucas Rodrigues Bassaga, 21 anos, Allan Picote, 36 anos, Lucas Figueiredo Silva, 24 anos, Samuel Fermino Rodrigues, 22 anos, conhecido como “Cherim”, Maycon Antonio de Carvalho Santos, 19 anos, e Aderito Batista da Silva, 23 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ou posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito.

A suspeita, Simone Lima da Silva, 36 anos, natural de Cuiabá, foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio, porte ou posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. No momento da prisão, ela estava com a filha três anos, que foi entregue ao Conselho Tutelar de Rondonópolis.

A ação teve inicio quando policiais civis da DHPP chegaram a uma residência, no bairro Tancredo Neves, para fazer intimação. No local, os investigadores avistaram dez pessoas no interior da casa, além da criança que estava sentada no colo da mãe.

Durante verbalização, o companheiro de Simone aproximou da bolsa da esposa e sacou de dentro uma pistola 09 milímetros, vindo a disparar quatro vezes contra a equipe da Polícia Civil, não se preocupando com a presença da criança ao seu lado.

Diante dos fatos, houve reação por parte dos policiais civis, que disparam conta o suspeito. No entanto, o atirador e outro indivíduo conseguiram fugir pulando o muro dos fundos do imóvel. Outros sete homens que estavam na casa e a suspeita Simone acabaram detidos. Ninguém ficou ferido na ação.

Procedendo com as buscas no imóvel, foram apreendidas outras duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver, munições, mais de 100 gramas de maconha, e um veículo Fiat Palio com placa adulterada e registro de roubo praticado em Cuiabá.

Em seguida os envolvidos, todos com passagens pela polícia, foram conduzidos a Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), na 2ª Delegacia de Polícia, onde foram interrogados e presos em flagrante.

As diligências continuam para localizar os dois foragidos, que já foram identificados e qualificados, bem como apreender a arma de fogo utilizada contra os policiais civis.