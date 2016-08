Reprodução Itambé Anvisa suspende lote de achocolatado

A Anvisa determinou, nesta segunda-feira (29.08), a interdição cautelar do lote 21:18 da bebida láctea Itambezinho, sabor chocolate, 200ml, fabricado por Itambé Alimentos S/A. O achocolatado é válido até 21 de novembro de 2016.

A medida, que está descrita na Resolução 2.333/2016, foi tomada em razão do falecimento de uma criança após a ingestão do produto em Cuiabá.

A Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica) apura as causas da morte. A suspeita de envenenamento provocado por terceiros também é avaliada.

A Resolução vigorará por 90 (noventa) dias e poderá ser suspensa caso não sejam confirmadas irregularidades.

Entenda o caso - Uma criança de dois anos morreu após ingerir uma bebida achocolatada, da marca Itambé, em Cuiabá. A Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica), da Polícia Judiciária Civil, instaurou inquérito policial para apurar as causas da morte.

De acordo com relatado à Polícia pela mãe da criança, D.C.S, 28, seu filho tomou a bebida, por volta das 9 horas, na residência da família, no bairro Parque Cuiabá, e minutos após ingerir o líquido, o menino teria apresentado falta de ar, ficando com o “corpo mole e com princípio de desmaio”.

A mãe contou ainda que a criança foi levada para atendimento na Policlínica do Coxipó, onde por cerca de uma hora os médicos tentaram reanimá-la, mas não resistiu e foi a óbito no local. (Com informações da Anvisa).