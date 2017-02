Uma mulher de 27 anos, que não teve a identidade revelada, foi arrastada e agredida violentamente pelo ex-marido nessa segunda-feira (27.02) no município de Sinop (a 500 km de Cuiabá). O caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal.

De acordo com a Polícia Civil, por volta das 22 horas a mulher estava em um velório no bairro Jardim América quando seu ex-marido, um homem de 33 anos, chegou no local e a pegou pelo braço.

Conforme a Polícia, o suspeito arrastou a ex-companheira para o meio da rua e em seguida começou agredi-la com socos e chutes. Após bater nela na rua, o homem pegou a mulher pegou pelos cabelos e a arrastou para os fundos de uma residência ameaçando a todo o momento que iria matá-la.

Violentamente, o suspeito torturou e voltou agredir a ex-mulher, deixando o rosto dela deformado. Segundo a vítima, o homem afirmou que iria espancá-la até a morte.

Ainda segundo a Polícia Civil, em determinado momento o suspeito se descuidou e a mulher conseguiu fugir. Ela se escondeu na casa de uma irmã até a chegada da polícia.

A vítima procurou a delegacia da Polícia Civil e relatou as agressões. Na delegacia, a mulher disse ainda que o ex-companheiro é usuário de drogas. A polícia procura o suspeito.