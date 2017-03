O advogado Renan Ramos, 28 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (15.03) ao cair com sua motocicleta no Córrego Barbado em Cuiabá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 02h30 da madrugada o advogado trafegava pela avenida Tancredo Neves, com sua motocicleta, Honda CBR 1000, quando perdeu o controle e saiu da pista, caindo no córrego.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), juntamente com bombeiros, desceu no córrego e retirou o corpo Renan Ramos, já sem vida.

Familiares do advogado estiveram no local. O corpo de Renan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil, mas existe a suspeita de excesso de velocidade por parte do advogado.