Redação VG Notícias com PJC/MT

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã desta segunda-feira (06.03), no município de Alto Garças (a 357 km de Cuiabá), após ser identificado como autor de um homicídio ocorrido na cidade. De acordo com a Polícia Civil, o menor confessou a autoria do ato infracional.

Segundo a Polícia, o crime ocorreu na madrugada de domingo (05.03), quando o adolescente utilizou uma faca e outro instrumento contundente para assassinar a vítima. Segundo a Polícia, o homicídio foi motivado por vingança, pelo fato da vítima ser amante da mãe do menor.

Após ser identificado nas investigações, o adolescente foi apreendido pelos investigadores da Delegacia de Alto Garças. Em seguida, ele foi conduzido a unidade policial, onde foi ouvido e responderá pelo ato infracional análogo a homicídio qualificado.