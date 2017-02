Reprodução/TVCA

Um adolescente de 16 anos, que é surdo e mudo, foi apreendido nessa quinta-feira (09.02) acusado de participação na morte de Daniel Guerreiro, 17 anos, no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande, com uma facada no pescoço durante uma briga motivada por uma pipa.

De acordo com informações da Guarda Municipal, por volta das 19 horas, uma pipa teria caído no quintal da casa da vítima. Segundo a GM, um dos suspeitos invadiu a residência para recuperar a pipa e houve desentendimento com os moradores.

Após a briga, o suspeito voltou ao local acompanhado de três amigos. O irmão do adolescente contou que Daniel foi segurado, enquanto os outros cometiam as agressões. Eles espancaram a vítima, e o adolescente o esfaqueou.

Três suspeitos foram detidos, de acordo com a Guarda Municipal e encaminhados à Central de Flagrantes de Várzea Grande.

No entanto, segundo a Polícia Civil, dois jovens foram liberados em seguida, por não ter como comprovar a participação deles no crime.

Já o adolescente de 16 anos foi apontado como a pessoa que emprestou a faca usada para matar Daniel. Ele foi autuado em flagrante por ato infracional análogo a homicídio e encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), de Várzea Grande.

A Polícia irá investigar o caso.