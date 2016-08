Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros nessa terça-feira (30.08) dentro de um lava-jato localizado no bairro Jardim Manaíra em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada na tarde dessa terça por moradores dizendo que um adolescente teria sido baleado na cabeça no lava-jato Três Irmãos. Policiais foram até o local e encontraram a vítima já sem vida caída no estabelecimento.

O corpo do menor foi encaminhado para o Instituto de Médico Legal (IML). Até o momento ele ainda não foi identificado. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apura o caso.