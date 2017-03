Uma adolescente de 13 anos foi vítima de estupro na noite dessa terça-feira (07.03) no bairro Nova Esperança, em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Civil, por volta das 20 horas dessa terça, a menor saiu de sua residência no bairro Nova Esperança e foi até a casa de uma amiga, localizada no mesmo bairro.

Segundo a PJC, no meio do trajeto a adolescente foi abordada por um motociclista. O homem disse que estava armado e obrigou a menor a subir na garupa da moto.

Conforme relatos da vítima, o homem a levou até uma rua sem iluminação e a estuprou. Após o abuso, o suspeito fugiu do local em alta velocidade na motocicleta.

A Polícia informou que a adolescente contou do estupro aos pais, e em seguida acionou a polícia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, Adolescente e Idoso de Várzea Grande.