Redação/VG Notícias com PJC/MT

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nessa segunda-feira (29.08) com um aparelho televisor furtado no município de Comodoro (a 644 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Civil, o roubo aconteceu no sábado (27.08), em uma residência no bairro São Francisco, de onde foram subtraídos uma televisão e um computador de mesa.

Durante diligências para apurar o furto, os policiais civis de Comodoro conseguiram êxito em localizar um dos produtos levados na ação criminosa. O aparelho de televisão da marca Samsung, 32 polegadas, estava em poder do menor morador próximo do local onde ocorreu o furto.

Ao ser questionado sobre o produto, o adolescente alegou ter comprado de uma pessoa chamada Joilson, pelo valor de R$ 700, no entanto não soube informar o seu paradeiro. O menor ainda informou que a televisão foi entregue pessoalmente pelo homem mencionado, na residência em que mora com a mãe, irmão e padrasto. A versão apresentada foi confirmada por sua genitora.

Diante dos fatos, a televisão foi apreendida e encaminhada, juntamente com o menor, à Delegacia de Polícia. O Conselho Tutelar foi acionado para providências cabíveis.

A mercadoria recuperada foi devolvida à vítima.