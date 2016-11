Redação VG Notícias com PJC/MT

Um jovem acusado de estupro de vulnerável de uma menor de 13 anos foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, na quinta-feira (24.11), em Vila Rica (1.259 km a Nordeste). O suspeito, W.J.C., 23, conhecido como “Goiano” foi detido após investigadores serem acionados do desaparecimento da menina.

O padrasto e a mãe da adolescente procuraram a Delegacia de Vila Rica para registrar o sumiço da adolescente. Segundo os responsáveis pela menor, ela estaria namorando um rapaz e possivelmente estaria em sua companhia.

Diante das informações, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar o suspeito em uma propriedade agrícola, a cerca de 50 quilômetros do centro de Vila Rica. A adolescente foi localizada na mesma propriedade e estava morando com o suspeito dentro de um alojamento da fazenda.

Diante do flagrante, o jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia onde foi interrogado pelo delegado Gutemberg de Lucena Almeida, e autuado pelo crime de estupro de vulnerável. A adolescente foi ouvida e afirmou que gostava do suspeito e que era sua namorada.

Após ser ouvida, a menor foi entregue aos seus responsáveis.