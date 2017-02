PJC

Geovanni Mesquita de Jesus, 25, integrante de uma quadrilha acusada de assaltar uma chácara na “Comunidade dos Cuiabanos”, foi preso nessa segunda-feira (13.02), na Capital.

Segundo a Polícia Judiciária Civil, Geovani possui passagens por tráfico de drogas e é suspeita de diversos assaltos.

Ele e os comparsas invadiram a chácara na manha de ontem e fizeram cinco pessoas reféns.

Durante a ação, as vítimas foram amarradas e cobertas com cobertores. Os criminosos roubaram uma caminhonete L200 e um veículo Pajero, além de eletroeletrônicos, celulares, equipamentos de fotográfica, instrumentos de música, entre outros objetos.

A equipe do Setor de Combate a Roubos e Furtos à Residência da Derf de Cuiabá, identificou uma residência no bairro Pedra 90, onde parte dos pertences roubados das vítimas estava escondida.

No local, os investigadores da Derf conseguiram surpreender Geovanni, com um revólver calibre 38 com numeração raspada, dinheiro e parte dos produtos provenientes do roubo.

Ainda no lixo da casa foram apreendidos vários cartões de créditos referentes a outro roubo praticado, na última quinta-feira (09.02), em um imóvel anexo ao Centro Espírita, no bairro Novo Mato Grosso.

Na Delegacia, Geovanni foi reconhecido como um dos autores do roubo ocorrido horas antes na chácara na “Comunidade dos Cuiabanos”. Ele foi autuado em flagrante roubo majorado pelo concurso de pessoa com uso de arma de fogo e privação de liberdade da vítima, e associação criminosa.