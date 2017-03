Sebastião Barbosa Neto, 35 anos

Levantamentos da Polícia Judiciária Civil descobriram que um homem preso por uso de documento falso, em Várzea Grande, na verdade é um criminoso foragido de uma unidade prisional, de Santarém, no Pará, pelo assassinato da subtenente da Polícia Militar, Sílvia Margarida Souza, 44 anos, ocorrido em 2015. Ele também é suspeito de envolvimento na morte de um agente prisional, daquele estado.

A identificação foi realizada pelo Setor de Checagens, Identificação e Compartilhamento (CIC), da 1ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande, em conjunto com a Diretoria de Inteligência, que vinha mantendo troca de informações com a Inteligência do Pará, por meio do delegado da Polícia Civil, Silvio Birro, Diretor do Núcleo de Apoio à Investigação do Oeste do Pará.

O suspeito, que atende pelo nome verdadeiro de Sebastião Barbosa Neto, 35 anos, foi preso no dia 2 de março, pela Polícia Militar, no bairro São Simão, em Várzea Grande. Ele conduzia uma motocicleta CG Titan, sem habilitação. Ao ser abordado durante trabalho preventivo, apresentou documento falso, com nome de Luiz Gonzaga Coutinho de Oliveira, cujos dados de identificação não foram encontrados nos meios de checagem.

O suspeito também usava o nome de Railson Bentes de Lira, conforme descobriu o CIC da 1ª DP de Várzea Grande. “Ele usava dois nomes. Nossos policiais do CIC realizaram várias pesquisas e diligências culminando com a descoberta do verdadeiro nome dele”, informou o delegado Bruno Lima Barcellos.

O mandado de recaptura, expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Pará, será cumprido na tarde desta terça-feira (07.03). O criminoso está preso na Cadeia do Capão Grande e deverá ser transferido para o Estado do Pará.

"Com essa prisão, conseguimos tirar de circulação esse perigoso criminoso, que vinha aterrorizando não só o Estado do Pará, mas também o Amazonas e com certeza o Estado de Mato Grosso", agradeceu o delegado Sílvio Birro, da Polícia Civil do Pará.