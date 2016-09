PJC/MT

Anderson Morais de Souza, 26, conhecido como “Maranhão”, foi preso ontem (31.08) acusado de matar e decapitar Lúcia Emília da Silva Bembem, 50, no município de Jaciara (114 km de Cuiabá).

O corpo da vítima foi encontrado sem a cabeça as margens da Rodovia MT-260, próximo à ponte do Rio São Lourenço.

Segundo a PJC, Anderson foi preso inicialmente por tráfico de drogas. Ele foi detido em um bar com uma pedra de pasta base de cocaína e outra de maconha.

Durante interrogatório, a Polícia Civil recebeu informação que ele era suspeito do assassinato. Aos policiais, “Maranhão” confessou o crime.

A cabeça da vítima foi encontrada em um matagal, do outro lado da pista em que estava o corpo.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. As investigações continuam com objetivo de identificar outros envolvidos no crime e esclarecer a motivação.