PJC/MT

Um adolescente de 14 anos foi apreendido na madrugada desta quarta-feira (31.08) acusado de roubar residências e veículos nos bairros Boa Esperança, Jardim das Américas e Jardim Leblon, em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Civil, ao serem abordados, o menor e um comparsa trocaram tiros com a polícia, andaram na contramão e colidiram o veículo Etios branco, utilizado nos crimes, com um muro de uma construção no bairro Jardim das Américas.

A checagem do carro apreendido apontou se tratar de veículo com registro de roubo à mão armada, ocorrido no dia 19 de agosto, no bairro Tijucal. O carro estava com placa adulterada (clonada).

O comparsa conseguiu fugir e ainda não foi localizado. O caso segue em investigação pela Derf.