por Claúdio Cordeiro*

Minha carreira começou na mídia tradicional, mais precisamente na TV - que ficou por anos entranhados em meu DNA - por isso, posso dizer que a mídia digital não só complementa, mas quando unida a mídia off-line ou tradicional transforma-se em uma plataforma de resultados positivos para ações de marketing e venda.

Não é apenas responder ou fazer posts, mas a importância das redes sociais para todos os tipos de negócios é avassaladora. É um componente vital do mix de marketing digital, ou melhor, um tônico para o relacionamento com o público. Seja no varejo, institucional, branding ou para quem busca uma readequação nas ações de marketing, porém, fica o aviso aos navegantes: não existe almoço grátis! Essa ideia de reduzir investimentos por se tratar de plataformas digitais é um ledo engano. Um conto da carochinha.

Todo planejamento estratégico que surja de um complexo emaranhado de possibilidades e resultados sempre acaba dando errado, pois a perca do foco é eminente e a dificuldade das métricas também. É como procurar agulha no cabelo do Valderrama* (e bota cabelo nisso) isso também vale para a mídia tradicional.

Facebook, Instagram, Linkedin, WhatsApp, Twitter, YouTube, Snapchat. São ferramentas digitas criadas com objetivos distintos. Seja para o relacionamento, ou expor a sua opinião, compartilhar ideias e tornar o mundo mais aberto e conectado, ou seja, uma grande possibilidade de transmissão que deve ser usada como instrumento de pesquisa. Por outro lado, foi criado para conectar os profissionais para torná-los mais produtivos e bem-sucedidos. Relacionamentos profissionais proporcionam a geração de oportunidades, sobretudo, àqueles que têm o foco no B2B ou Business to business, ao pé da letra: “empresa para empresa”. Também existe outras plataformas de mensagens simples, voltada para como o MobileMe, um serviço da Apple que permite compartilhar e-mails, contatos, calendários e favoritos na Internet, além de sincronizar essas informações com diversos dispositivos como PC , Mac, iPhone ou iPod Touch, entre outros. Além disso, não podemos esquecer as plataformas de compartilhamento de vídeos e fotos onde é possível criar canais de conteúdos.

Para você quem ainda não começou o conselho é simples: construa sua imagem digital, crie a sua persona, faça negócios, invista em relacionamentos. Isso não mudou, nem mesmo no mundo digitalizado. É network! Ou melhor, bons contatos!

Independentemente do tipo de empresa sua marca tem uma personalidade que é representada conforme o seu conteúdo digital ou que você publica. Às vezes, o vídeo do gatinho pega mal, sabe aquele vídeo de uma briga no fim de semana? Nem pensar! Você tem uma imagem a zelar! É importante que você apresente uma persona coerente com os valores de sua marca. Se você ainda não começou, pois bem, está atrasado! Mas, Adoniram Barbosa já dizia: “não posso ficar nem mais um minuto com você...” A ideia é agir. Para fazer bonito, procure ajuda de um profissional que é capacitado para colocar a sua marca no caminho correto, “na estrada de tijolos amarelos”. Como dizia o Mágico de Oz!

