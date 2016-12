por Benedito Figueiredo *

Muitas mulheres se incomodam com sua anatomia íntima e procuram um cirurgião plástico para alterar a aparência da região pubiana feminina. Neste artigo vou trazer as várias cirurgias possíveis que podem melhorar a autoestima.

A realização dessas cirurgias em geral é simples com anestesia local e não é necessário internação. O pós-operatório é como de um parto, 40 dias sem atividade sexual para total cicatrização.

Conheça os vários tipos:

Ninfoplastia - Essa é a mais realizada que tem como objetivo reduzir ou redefinir os pequenos lábios vaginais, algumas mulheres possui hipertrofia, ou seja os pequenos lábios maiores que os grandes lábios, o que pode causar desconforto durante a relação sexual ou constrangimento ao utilizar biquínis. Também há o caso de flacidez nos grandes lábios, que pode acometer mulheres com mais de 40 anos, então é possível fazer um enxerto com gordura da própria paciente nos grandes lábios.

Lipoaspiração no Monte de Vênus- Região acima do púbis, parte com pelos. Algumas mulheres tem gordura nesse local notável ao utilizar calça justa ou biquíni. Durante a lipoaspiração, há a eliminação dessa gordura e, quando necessário, também retirado o excesso de pele.

Himenoplastia ou Reconstrução Himenal – Rara mais tem procura. Algumas mulheres querem ‘voltar a ser virgem’ para um novo casamento. Nesse caso é reconstruído um hímen com fragmentos que ficam do hímen rompido na vagina ou com mucosa de outra parte do corpo.

Clitoriplastia - Reconstrução do clitóris em caso de má formação ou quando a região é encoberta, prejudicando a vida sexual da mulher.

Pós-operatório – Pode acontecer arroxeamento da área operada. Deve-se evitar relações sexuais pro 40 dias, exercícios físicos por 4 dias, higienizar o local com água morna e sabonete neutro no banho e ao usar o banheiro.

Contraindicações - A cirurgia íntima não possui contraindicações absolutas, no entanto, como em qualquer cirurgia, indivíduos com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca, descontroladas devem evitar procedimentos cirúrgicos. Por isso a importância de fazer os exames pré-operatórios. E ainda realizar a cirurgia plástica com um cirurgião plástico habilitado para evitar riscos.

Benedito Figueiredo Junior é cirurgião plástico na Angiodermoplastic. CRM 4385 e RQE 1266.