A 2ª Edição da Feijoada Dançante, realizada pela Ordem dos Músicos do Brasil - Conselho Regional de Mato Grosso (OMB/MT) e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Seguridade, Trabalho e Previdência Social de Mato Grosso (SINDSPREV/MT), acontece no próximo dia 27 de maio, no Clube Aspe, localizado na Estrada da Passagem da Conceição, Quilometro 1,5 (segunda Rotatória), em várzea Grande. O evento será a partir das 11 horas.

A animação da Feijoada Dançante ficará por conta da dupla sertaneja Ouro Preto & Boiadeiro, além de Ney Aroeira, Zezé Paulo & Juliano, Anderson e Garotos Bom de Baile.

Os ingressos são comercializados ao custo de apenas R$ 20,00, os pontos de vendas são: na sede da SINDSPREV, na sede da Ordem dos Músicos, na Aspe e no local do evento.

Informações podem ser obtidas por meio do telefone (65) 99603-3953 ou 2136-5888, falar com Paulo.