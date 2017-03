Nenhum dos dois projetos “polêmicos” da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, quanto a instituição de verba indenizatória de 200% do salário dos vereadores para o presidente da Casa e para implantar na Casa, o pagamento de verba indenizatória aos 21 chefes de gabinete do Legislativo, constam na pauta de votação do Legislativo para a sessão desta quarta-feira (14.03).

Os projetos já foram lidos, e faltam ser votados. No entanto, nada impede que seja inserido nos últimos segundos antes da sessão, já que na Câmara de Vereadores de Várzea Grande tudo é possível.