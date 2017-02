O presidente Michel Temer ordenou a suspensão provisória das autorizações dadas pelo ministro da agricultura Blairo Maggi (PP) para a importação de café do Vietnã, informou hoje (23) a Secretaria de Governo da Presidência da Republica depois de pressão feita por Estados produtores de café que emitiram por meio de nota que: “A Frente Parlamentar do Café agradece este passo fundamental do governo brasileiro, fruto de uma sensibilização ampla e democrática promovida por produtores, lideranças, e que ganhou voz junto ao governo por meio dos parlamentares comprometidos com o setor da produção”, comemorou em comunicado o deputado federal Carlos Melles (DEM-MG), presidente da frente parlamentar. Segundo o site da revista Exame.