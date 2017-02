O ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP) conseguiu desagradar políticos ao autorizar a importação de café do Vietnã é o que afirma o site O Antagonista em matéria de hoje (21.02) intitulada "Parlamentares 'invadem' gabinete de Imbassahy". Vide: "Deputados capixabas e mineiros 'invadiram' o gabinete de Antonio Imbassahy, secretário de Governo, para barrar a importação de café.

O Espírito Santo, por exemplo, é o segundo maior produtor de café. Os parlamentares do estado estão indignados com Blairo Maggi porque, na avaliação deles, o ministro da Agricultura "ignorou pareceres de estoques" ao autorizar importação de café do Vietnã.

Imbassahy prometeu recomendar a Michel Temer a suspensão do processo."