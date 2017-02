VG Notícias Lúdio Cabral

A quinta fase da operação Sodoma realizou o sonho do petista Lúdio Cabral, que era ir parar em uma delegacia e ter histórias para contar a seus netos. Lúdio foi conduzido coercitivamente no último dia 14. No entanto, o sonho que nutria desde estudante de ir parar em uma delegacia, segundo ele, transformou em pesadelo. “Eu tenho 45 anos e nunca tinha ido parar em uma Delegacia de Polícia, nem quando eu era estudante, em movimentos estudantis, que muitas das vezes fazia as confusões mediante a luta no movimento estudantil e as vezes tinha até vontade de parar em uma Delegacia para poder contar para os nossos netos que nós lutamos na juventude e fomos um dia parar em uma Delegacia. Eu tive a tristeza, a dor de semana passada ter sido conduzido coercitivamente para prestar um depoimento na Delegacia de Polícia”, contou durante ato de desagravo do PT em seu favor. Cuidado com que pede a Deus, porque ele pode atender!