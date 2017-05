Quem precisa saber informações sobre a Câmara de Vereadores de Várzea Grande e busca no site institucional do órgão percebe que a página está totalmente desatualizada.

A última publicação foi em seis de abril, há mais de um mês.

O que causa estranheza é que as informações que deveriam ser publicadas pelo assessor de comunicação, Dulcídio Vaz, no site da Câmara estão sendo repassadas em sua página pessoal no Facebook.