Oito servidores da Receita Fazendária de Várzea Grande foram intimados nessa sexta-deira (03.02), para depor na Delegacia Fazendária, sobre suposta corrupção no setor de tributos do município. Segundo confidenciou uma fonte do VG Notícias, pelo menos mais oito servidores devem ser intimados ainda. Ele disse que a coisa vai ficar feia e muita gente vai precisar tomar maracujina. A fonte revelou que tem um fiscal de tributos louco para apresentar documentos na Delegacia Fazendária que vai dar pano pra manga. É aguardar para conferir!