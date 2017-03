Reprodução Resgate histórico. Assistência Social?

Não dá para entender porque a Secretaria de Assistência Social vai fazer levantamento do resgate histórico-cultural dos bairros, por meio de coletâneas fotográficas e depoimentos orais dos pioneiros que se instalaram nos bairros. Em tese, seria uma atividade ou atribuição da Cultura. A Assistência Social tem outra atribuição. No release da Secom, sobre o assunto, diz que “O Setor Histórico é outra inovação da política cultural de nossa cidade. Várzea Grande nas últimas décadas cresceu expressivamente, porém as análises históricas não acompanharam este desenvolvimento. Por isso, nos empenhamos neste projeto que integra as comunidades e participantes dos projetos da Pasta na coletânea de dados na montagem um Arquivo Público Histórico-Cultural da cidade”. Está na hora de valorizar a Superintendência de Cultura no município, mesmo sendo vinculada a Secretaria de Educação, até para justificar a nomeação do superintendente, Gastão Marques Filho.