De acordo com o resultado de julgamento de habilitação da Concorrência Pública 07/2016, realizado na última terça-feira (22.11), a Leão Marcondes Construções Locação e Manutenção de Máquinas Pesadas Ltda foi uma das empresas habilitadas para participar da licitação. No entanto, o comentário no Paço Couto Magalhães é que esta empresa, pertence a Leonardo Leão, esposo da chefe de gabinete da prefeita Lucimar Campos (DEM), embora no contrato social não figure o nome de Leonardo. A empresa estava em nome de Filinto Correa da Costa, filho do casal, Adriana e Leonardo Leão, mas, em julho deste ano, foi alterada na Junta Comercial. Saiu Filinto e entrou Ana Tereza de Almeida, em seu lugar. No entanto, mesmo assim, na Prefeitura de VG asseguram que a empresa é de Leonardo. Além desta empresa, outra que está dando comentário é a Nortec que pertence a esposa do diretor da Previvag, Juarez Toledo Pizza e do ex-diretor do DAE, João Bosco e venceu licitação em VG. Não há ilegalidade, mas seria interessante a prefeita Lucimar ouvir os ruídos da rua e dos próprios servidores da Prefeitura, pois os maiores ruídos tem saído das proximidades do Poder!