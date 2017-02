VG Notícias

O ex-secretário de Estado de Administração, Pedro Elias, esteve na tarde desta quarta (08.02) na sede do Gaeco para prestar depoimento sobre uma denúncia relacionada à sua gestão na Sad/MT. O ex-gestor disse desconhecer a investigação e o que está sendo apurado.

Ele declarou que está à disposição da justiça para esclarecer qualquer ato administrativo que for do seu conhecimento oriundo do período em que esteve na Secretaria de Estado de Administração.