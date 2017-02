O secretário de Assuntos Estratégicos de VG, ex-senador Jaime Campos (DEM) fez uma jogada de mestre, colocando o vereador Pedro Paulo Tolares – popular Pedrinho (DEM) como líder da prefeita na Câmara. Segundo fontes do VG Notícias, Pedrinho não goza de muita confiança junto à família Campos, pelo histórico, quando estava no grupo de vereadores, na gestão passada, tentou cassar a democrata. Jaime colocou Pedrinho como líder, consequentemente, imobilizou todas as ações do vereador contra a prefeita. Pedrinho não poderá “dar um pio” pra não ficar numa “saia justa”!