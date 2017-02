O presidente da Câmara de VG, vereador Chico Curvo (PSD) já está com problema para pagar a empresa que colocou o papel de parede em seu gabinete. Fontes do VG Notícias, confidenciaram, que o diretor geral da Casa de Leis teria chegado com uma nota fiscal e mandado pagar. Acontece que não existe nenhum documento legal para efetuar o tal pagamento. Não houve empenho, nem os famosos três orçamentos para ver o melhor preço. Ou seja, foi feito sem obdecer aos trâmites legais, como se fosse para casa dele, particular. O que causa estranheza é que Chico Curvo cancelou um contrato no valor anual de R$ 13 mil, com empresa de segurança para conter gastos e mandou colocar papel de parede em seu gabinete, vai entender esta matemática do nobre parlamentar. E ai Ministério Público?